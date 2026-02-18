Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9109 -0.1%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 4’980 2.1%  Bitcoin 51’258 -1.4%  Dollar 0.7729 0.3%  Öl 70.3 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Amrize143013422Zurich Insurance1107539Sunrise Communications138622040Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Gemini Space Station-Aktie bricht ein: Führungskrise trifft auf ernüchternde Kennzahlen
eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatzt schlagen Analystenerwartungen
Moderna-Aktie legt kräftig zu: FDA startet Prüfung des mRNA-Grippevakzins
Palantir-Aktie höher: Umzug nach Miami rückt Konzern strategisch neu aus
Suche...
Plus500 Depot

Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.02.2026 22:25:10

Royal Gold Inc. Q4 Profit Falls

Royal Gold
219.40 CHF 2.98%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Royal Gold Inc. (RGLD) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $93.61 million, or $1.16 per share. This compares with $107.40 million, or $1.63 per share, last year.

Excluding items, Royal Gold Inc. reported adjusted earnings of $154.98 million or $1.92 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 85.3% to $375.32 million from $202.56 million last year.

Royal Gold Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $93.61 Mln. vs. $107.40 Mln. last year. -EPS: $1.16 vs. $1.63 last year. -Revenue: $375.32 Mln vs. $202.56 Mln last year.

Nachrichten zu Royal Gold Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?