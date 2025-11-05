Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2025 00:10:30
Royal Gold Inc. Announces Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Royal Gold Inc. (RGLD) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $126.82 million, or $1.92 per share. This compares with $96.24 million, or $1.46 per share, last year.
Excluding items, Royal Gold Inc. reported adjusted earnings of $136.23 million or $2.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.0% to $252.06 million from $193.83 million last year.
Royal Gold Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $126.82 Mln. vs. $96.24 Mln. last year. -EPS: $1.92 vs. $1.46 last year. -Revenue: $252.06 Mln vs. $193.83 Mln last year.
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
|
04.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Ausblick: Royal Gold informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite in Rot (finanzen.ch)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)