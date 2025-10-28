Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2025 11:45:22
Royal Caribbean Cruises Ltd. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) revealed a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $1.575 billion, or $5.74 per share. This compares with $1.111 billion, or $4.21 per share, last year.
Excluding items, Royal Caribbean Cruises Ltd. reported adjusted earnings of $1.577 billion or $5.75 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $5.68 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $5.139 billion from $4.886 billion last year.
Royal Caribbean Cruises Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.575 Bln. vs. $1.111 Bln. last year. -EPS: $5.74 vs. $4.21 last year. -Revenue: $5.139 Bln vs. $4.886 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $15.58 - $15.63
Nachrichten zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
Analysen zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefrot -- DAX stabil -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steckt am Dienstag ordentliche Verluste ein, während sich das deutsche Börsenbarometer seitwärts bewegt. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.