Royal Bank of Canada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Royal Bank of Canada hat am 27.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.76 CAD. Im Vorjahresviertel waren 3.09 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Royal Bank of Canada mit einem Umsatz von insgesamt 34.41 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.16 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 0.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch