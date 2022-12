Royal Bank of Canada-Aktie: Rückzug von Schweizer Börse

Die Bank habe die Dekotierung sämtlicher kotierten Namenaktien von der SIX Swiss Exchange beantragt, teilte die Regulierungsstelle der Börse, die SIX Exchange Regulation, am Montag mit.

Dem Gesuch ist entsprochen worden, die Dekotierung erfolgt per 21. März 2023 mit dem letzten Handelstag am 20. März.

cf/rw

Zürich (awp)