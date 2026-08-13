Roxmore Resource gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Roxmore Resource hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Roxmore Resource -0.200 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch