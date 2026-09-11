Rowad Tourism (Al Rowad) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rowad Tourism (Al Rowad) hat am 08.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.27 EGP. Im Vorjahresquartal waren -0.020 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.

Rowad Tourism (Al Rowad) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60.1 Millionen EGP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.3 Millionen EGP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch