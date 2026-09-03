Rover Critical Minerals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rover Critical Minerals hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch