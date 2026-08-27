Route1: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Route1 gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 2.4 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch