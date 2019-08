Route de la soie de Xinhua : le premier Forum mondial de la durabilité aura lieu, début septembre, à Yuxi (sud-ouest de la Chine)

BEIJING, 13 août 2019 /CNW/ - Le premier Forum mondial de la durabilité de Fortune se tiendra du 4 au 6 septembre 2019 sur la rive du lac Fuxian de la ville de Yuxi, dans la province du Yunnan, en Chine.

Placé sous le thème « Green Grows Up: Forging A New Environmental Consensus » (Le vert grandit : forger un nouveau consensus environnemental), ce forum de trois jours, qui portera sur la convergence de l'énergie, de la technologie et de la durabilité, réunira des responsables de haut niveau du monde des affaires, des gouvernements, des ONG et des universités du monde entier. Les séances au Yunnan verront mettre en perspective, dans une optique internationale, les questions de durabilité les plus pressantes auxquelles l'humanité est confrontée.

Le choix du lac Fuxian à Yuxi comme site du forum a été annoncé après que le gouvernement provincial du Yunnan, le magazine américain Fortune et CMC Inc. ont eu signé, en décembre 2018, un accord pour organiser conjointement cet événement.

La ville de Yuxi possède un bon milieu écologique. Son taux de couverture forestière est de 57,3 % et la qualité de l'air se classe parmi les meilleures de Chine. D'une altitude moyenne de 1 500 mètres, la ville est entourée de montagnes et de lacs magnifiques, parmi lesquels le lac Fuxian, site du prochain événement, l'un des lacs d'eau douce les plus profonds de Chine.

La ville, qui n'en est pas à sa première grande manifestation internationale, a accueilli notamment le premier Forum de coopération Chine-Asie du Sud, le Championnat mondial 2018 Fareast 28R et le Semi-marathon international Poly-2018 Fuxian Lake.

S'exprimant en prévision du forum, Zhang Guohua, vice-gouverneur de la province du Yunnan, a déclaré « le Yunnan, étant la province de démonstration écologique sobre en carbone en Chine, se vante d'un concept de développement d'économie verte hautement compatible avec le thème du Forum mondial de la durabilité Fortune 2019. »

Reprenant son propos, il a affirmé : « Le Yunnan profitera pleinement de la plateforme d'échange internationale qu'est ce forum pour faire partager à la communauté internationale son expérience du développement durable et promouvoir une civilisation écologique au travers de la construction d'une industrie verte. »

Selon Alan Murray, directeur du contenu chez Time Inc. et rédacteur en chef du magazine Fortune, la coopération de Fortune avec le Yunnan relative à la tenue du forum, tient à deux raisons complémentaires ou concomitantes : la province est la porte d'entrée de la Chine vers l'Asie du Sud et du Sud-Est; elle incarne un modèle de développement vert et durable.

Cet avis est également partagé par John Needham, directeur général de Fortune Global Forum, expliquant que la stratégie de développement durable du Yunnan et ses réalisations en matière de construction écologique constituent un modèle pour le reste du monde.

