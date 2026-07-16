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16.07.2026 18:27:36

ROUNDUP: Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Fokus Berichtssaison und Iran

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,29 Prozent höher bei 6.283,61 Punkten aus dem Handel. Ausserhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,54 Prozent auf 10.572,24 Zähler. Der schweizerische SMI fiel um 0,28 Prozent auf 14.267,19 Zähler.

"Anleger befinden sich weiter auf der Suche nach dem entscheidenden Kompass", stellte Timo Emden von Emden Research fest. "Zwischen der Hoffnung auf Entspannung und der Sorge vor einer weiteren militärischen Eskalation im Nahen Osten liefern sich Optimisten und Pessimisten ein Tauziehen." Der Blick richte sich angesichts der Berichtssaison zunehmend auf die Frage, wie gut die Unternehmen mit den aktuellen Herausforderungen umgingen.

Mit Blick auf die Einzelsektoren waren Aktien aus dem Medien-Bereich am stärksten gefragt, während Rohstoff- sowie Telekomsektor die deutlichsten Verluste verzeichneten.

Die Aktien von ABB sanken um 5,9 Prozent. Die vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hatten zwar insbesondere beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen. Allerdings belastete die gleichzeitig angekündigte Übernahme der britischen Rotork. Der schweizerische Industriekonzern bietet rund 5,5 Milliarden Dollar für den Automatisierungsspezailisten, was die Experten der ZKB als "stolz" bezeichneten. Der Kurs von Rotork schnellte um 67 Prozent nach oben.

ASML stiegen um 3,2 Prozent. Tags zuvor hatten die Papiere nach zunächst hohen Gewinnen im Minus geschlossen. So ging zuletzt schon vielen gut gelaufenen KI-Aktien ein Stück weit die Luft aus. Am Donnerstag halfen starke Geschäftszahlen und höhere Investitionsziele des taiwanesischen Halbeiterkonzerns TSMC etwas.

Die Aktie von Totalenergies gab um 1,5 Prozent nach. Der Energiekonzern hatte erneut ein starkes Quartal im Ölhandel gemeldet, warnte jedoch zugleich vor einer schwächeren Entwicklung im Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG).

Die Aktie von Nordea schloss nach Zahlen zum zweiten Quartal 0,8 Prozent höher. Die Analysten von Barclays hatten an diesen zwar nichts auszusetzen, fanden aber auch keine grossen Neuigkeiten./err/he

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