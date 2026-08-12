ROUND ONE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ROUND ONE hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12.81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12.99 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51.38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch