ROUND ONE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ROUND ONE hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25.56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20.76 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 60.62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ROUND ONE 48.50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch