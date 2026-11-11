Rotor Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rotor Acquisition A stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 895.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch