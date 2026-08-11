Roto Pumps stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Roto Pumps lud am 08.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.49 INR. Im Vorjahresviertel hatte Roto Pumps 0.330 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 756.0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 658.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch