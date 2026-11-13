Roto Pumps präsentierte Quartalsergebnisse

Roto Pumps stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roto Pumps im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.00 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 647.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch