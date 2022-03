Rothschild Bank mit Gewinnsprung dank Integration von Pâris Bertrand

Börse aktuell - Live Ticker

Für die asiatischen Aktienmärkte geht es am Mittwoch abwärts. Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt ging es unterdessen deutlich abwärts. Anleger in den USA schickten die Märkte am Dienstag tief ins Minus.