Rothschild & Co holt Technologiechef von Lombard Odier

Zürich/Paris (awp) - Die Finanzgruppe Rothschild & Co hat Geoffroy de Ridder zum neuen Technologie- und Betriebschef (Chief Technology and Operations Officer, CTOO) ernannt. Er tritt die Stelle im Dezember an und wird von Zürich aus tätig sein.

De Ridder übernehme die Funktion sowohl auf Gruppenebene als auch für den Geschäftsbereich Wealth and Asset Management, teilte Rothschild & Co am Freitag mit. Er soll die operative und digitale Weiterentwicklung der Gruppe vorantreiben.

Der neue Technologiechef kommt von der Genfer Privatbank Lombard Odier, wo er derzeit den Technologie- und Betriebsbereich leitet. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei der UBS tätig, unter anderem in Asien.

Die französisch-britische Finanzgruppe Rothschild & Co ist in Familienbesitz und beschäftigt weltweit mehr als 4800 Mitarbeitende in 50 Ländern. Im Vermögensverwaltungsgeschäft betreut sie Kundengelder von über 150 Milliarden Euro.

to/jb