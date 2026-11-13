|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.11.2026 09:00:36
Rothschild & Co holt Technologiechef von Lombard Odier
Zürich/Paris (awp) - Die Finanzgruppe Rothschild & Co hat Geoffroy de Ridder zum neuen Technologie- und Betriebschef (Chief Technology and Operations Officer, CTOO) ernannt. Er tritt die Stelle im Dezember an und wird von Zürich aus tätig sein.
De Ridder übernehme die Funktion sowohl auf Gruppenebene als auch für den Geschäftsbereich Wealth and Asset Management, teilte Rothschild & Co am Freitag mit. Er soll die operative und digitale Weiterentwicklung der Gruppe vorantreiben.
Der neue Technologiechef kommt von der Genfer Privatbank Lombard Odier, wo er derzeit den Technologie- und Betriebsbereich leitet. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei der UBS tätig, unter anderem in Asien.
Die französisch-britische Finanzgruppe Rothschild & Co ist in Familienbesitz und beschäftigt weltweit mehr als 4800 Mitarbeitende in 50 Ländern. Im Vermögensverwaltungsgeschäft betreut sie Kundengelder von über 150 Milliarden Euro.
to/jb
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rothschild and Co SCA
|
13.11.26
|Rothschild & Co holt Technologiechef von Lombard Odier (AWP)
Analysen zu Rothschild and Co SCA
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.