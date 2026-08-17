Roth CH Acquisition V: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Roth CH Acquisition V hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.21 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.210 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 80.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch