Roth CH Acquisition IV zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Roth CH Acquisition IV stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Roth CH Acquisition IV im vergangenen Quartal 25.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roth CH Acquisition IV 24.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch