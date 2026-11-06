Roth CH Acquisition IV: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Roth CH Acquisition IV veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roth CH Acquisition IV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21.46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24.0 Millionen USD im Vergleich zu 30.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch