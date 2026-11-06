Roth CH Acquisition IV: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Roth CH Acquisition IV hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roth CH Acquisition IV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21.46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24.0 Millionen USD im Vergleich zu 30.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch