Roth CH Acquisition IV: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Roth CH Acquisition IV veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 USD gegenüber -0.070 USD im Vorjahresquartal.

Roth CH Acquisition IV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch