Roth CH Acquisition II hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Roth CH Acquisition II hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 49.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 45.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch