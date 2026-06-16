Roter Handelsschluss: Micron Technology-Aktie setzt Rally nur zeitweise fort - auch QUALCOMM und Sandisk im Fokus

• Micron-Aktie erreicht neue Höchststände• Mehrheit der Wall-Street-Analysten bleibt optimistisch• Auch andere KI-nahe Halbleiterwerte drehen ins Minus

Rally der Micron Technology-Aktie geht nur kurzzeitig weiter

Im Halbleitersektor ging es am Dienstag für die Aktien von Micron Technology nur anfangs weiter aufwärts. Zum Wochenstart hatten die Papiere an der NASDAQ bereits 10,84 Prozent auf 1'087,99 US-Dollar zugelegt - ein Schlusskurs auf Rekordniveau - und bei 1'097,47 US-Dollar zwischenzeitlich ein neues 52-Wochen-Hoch aufgestellt. Am Dienstag konnten die Titel dann zeitweise bis auf 1'110,40 US-Dollar steigen und somit ein neues Rekordhoch erklimmen, bevor die Stimmung drehte. Bis zum Handelsende ging es für das Papier an der NASDAQ dann um 6,18 Prozent auf 1'020,76 US-Dollar abwärts.

Innerhalb der letzten zwölf Monate hat die Micron Technology-Aktie an der US-Techbörse allerdings bereits sagenhafte 748 Prozent zugelegt; seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine mehr als 255 Prozent gewonnen.

Analysten sehen Potenzial

In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 31 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Micron abgegeben. Von diesen empfehlen 28 die Aktie zum Kauf, während drei zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.017,86 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 1.750,00 US-Dollar und die niedrigste bei 500,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von -6,45 Prozent gegenüber dem Montagsschlusskurs von 1.087,99 US-Dollar.

In diesem Monat haben Analysten von TD Cowen und Cantor Fitzgerald ihre Kursziele für die Micron-Aktie auf 1.500 US-Dollar angehoben, was einem weiteren Anstieg von rund 38 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspräche. Wolfe Research hat sein Kursziel derweil von 550 US-Dollar auf 1.250 US-Dollar angehoben, RBC Capital von 525 US-Dollar auf 1.200 US-Dollar und Wells Fargo von 550 US-Dollar auf 1.220 US-Dollar. Goldman Sachs hat sein Kursziel von 400 US-Dollar auf 900 US-Dollar angehoben. Ben Reitzes, Analyst bei Melius Research, setzt laut Barron’s zwar ebenfalls ein vergleichsweise konservatives Kursziel mit 1.100 US-Dollar, doch er bewertet die Aussichten auf künftige Kursgewinne positiv. Er glaubt, dass Micron 2027 einen Gewinn pro Aktie von bis zu 150 US-Dollar erzielen könnte. "Die Bruttomargen von 80 %, die wir derzeit sehen, dürften uns noch eine Weile erhalten bleiben - länger, als viele glauben. Zudem stehen für 2027 umfangreiche Aktienrückkäufe an, die den Kurs auf neue Höhen treiben könnten", gibt Barron‘s Reitzes wieder.

Weitere Aktien aus dem Halbleitersektor ebenfalls mit Richtungswechsel

Im Halbleitersektor ging es am Dienstag auch für andere Titel mit Bezug zum Thema künstliche Intelligenz nach einem anfänglichen Anstieg abwärts. So verlor die QUALCOMM-Aktie im NASDAQ-Handel letztlich 3,05 Prozent auf 214,07 US-Dollar, während Sandisk-Papiere 5,52 Prozent tiefer bei 1'991,55 US-Dollar schlossen. Beide Titel hatten im frühen Handel noch Gewinne eingefahren.

Julia Walter, Martina Köhler, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch