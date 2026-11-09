Rossell Techsys: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rossell Techsys hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.56 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rossell Techsys ein EPS von 1.50 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1.86 Milliarden INR gegenüber 1.25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch