Rossell India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rossell India präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Rossell India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.26 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 915.7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 808.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch