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20.10.2026 06:37:00
Rossari Biotech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Rossari Biotech hat am 17.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7.02 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6.66 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.02 Prozent auf 6.98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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