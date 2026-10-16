ROSETTA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ROSETTA hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7.14 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.760 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 887.6 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch