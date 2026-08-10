Rosenbauer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rosenbauer hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rosenbauer ein Ergebnis je Aktie von -1.940 EUR vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.58 Prozent zurück. Hier wurden 322.1 Millionen EUR gegenüber 341.1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch