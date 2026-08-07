Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
07.08.2026 15:03:04
Rosenbauer erzielte im Halbjahr mehr Umsatz
RosenbauerDer Auftragseingang des Feuerwehrausrüsters befindet sich auf "hohem Niveau". Durch Waldbrände und Konflikte wird es mehr Investitionen in Zivilschutz gebenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
58.31 CHF -4.49%
In eigener Sache
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rosenbauer
|
07.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
06.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.ch)