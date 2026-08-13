Rosecliff Acquisition legte Quartalsergebnis vor

Rosecliff Acquisition hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Rosecliff Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 3.5 Millionen USD, gegenüber 5.1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30.57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch