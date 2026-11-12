Rosecliff Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rosecliff Acquisition hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Rosecliff Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 2.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24.54 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch