Rosecliff Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rosecliff Acquisition A hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch