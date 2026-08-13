Rosecliff Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rosecliff Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Rosecliff Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3.5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 30.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch