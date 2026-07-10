RORZE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RORZE hat am 09.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

RORZE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47.34 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29.91 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.21 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch