RORZE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RORZE hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43.99 JPY gegenüber 32.22 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RORZE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42.53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 32.54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch