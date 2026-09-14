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14.09.2026 06:37:00
Roots präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Roots hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.15 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.110 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Roots im vergangenen Quartal 49.5 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roots 50.8 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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