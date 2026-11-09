Rootfruit Scandinavia AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rootfruit Scandinavia AB hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.70 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.600 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 171.4 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 145.1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch