Root A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Root A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.65 Prozent auf 389.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 382.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch