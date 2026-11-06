Root A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Root A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.350 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Root A im vergangenen Quartal 381.3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Root A 387.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch