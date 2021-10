RoodMicrotec: Starkes Wachstum der Gesamteinnahmen im dritten Quartal 2021

Gesamteinnahmen von 3,6 Mio. EUR im 3. Quartal 2021, ein Anstie g von 20% gegenüber dem Vorjahr

Prognose für das Gesamtjahr auf 13,9 bis 14,2 Mio. EUR erhöht

Auftragsbestand im Vergleich zum Jahresbeginn deutlich gestiegen





Deventer, 14. Oktober 2021 - Roodmicrotec N.V., ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, veröffentlicht heute sein Handelsupdate für das dritte Quartal 2021. Die Gesamteinnahmen für das Quartal beliefen sich auf 3,6 Mio. EUR und lagen damit 20% über den Gesamteinnahmen im dritten Quartal 2020 (3,0 Mio. EUR). Dieses Wachstum ist auf ein insgesamt hohes Lieferniveau zurückzuführen, hauptsächlich in der Abteilung Testbetrieb. Die Gesamteinnahmen für die ersten neun Monate des Jahres 2021 beliefen sich auf 10,9 Mio. EUR, 30% über den Gesamteinnahmen der ersten neun Monate 2020 (8,4 Mio. EUR). Die geplante Verlagerung einer Assembly für Supply-Chain-Kunden schreitet gut voran und die weiteren Lieferungen dieser Produkte sind gesichert.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem hohen Niveau der Gesamteinnahmen dieses Jahres und freuen uns auf das letzte Quartal mit einer guten Auftragslage und einem vielversprechenden Ausblick für das Gesamtjahr”, sagt Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec. "Wir setzen unsere strenge Betriebskostenkontrolle fort und freuen uns, dass die Cash-Position am Ende des dritten Quartals immer noch sehr gut ist, was es uns ermöglicht, bei Bedarf in die Zukunft zu investieren.”

Ausblick

RoodMicrotec erwartet, dass die Gesamteinnahmen im Jahr 2021 zwischen 13,9 und 14,2 Mio. EUR liegen werden. Der Gewinn vor Steuern für 2021 wird voraussichtlich zwischen 4% und 5% der Gesamteinnahmen betragen. Die derzeitige weltweite Situation in Bezug auf die Lieferzeiten für Wafer und Verpackungen sowie Verzögerungen beim Transport können sich auf die Realisierung der erwarteten Gesamteinnahmen auswirken. RoodMicrotec beobachtet die Situation sehr genau und setzt alles daran, die Auswirkungen abzumildern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese basieren auf den aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie der Firma derzeit vorliegenden Informationen. Die Aussagen unterliegen gewissen, schwer abzuschätzenden Risiken und Unsicherheiten, wie beispielsweise den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Zinssätzen, Wechselkursen und Änderungen in Gesetzen und Verordnungen. Der Vorstand von RoodMicrotec kann nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen eintreten werden. Darüber hinaus übernimmt RoodMicrotec keinerlei Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen zu aktualisieren.

Finanzielle Termine

27. Januar 2022 Veröffentlichung des (vorläufigen) Umsatzes 2021 21. April 2022 Veröffentlichung des Jahresberichts 2021 21. April 2022 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 21. April 202 Trading-Update Quartal 1/2022 9. Juni 2022 Jahreshauptversammlung der Aktionäre 21. Juli 2022 Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 21. Juli 2022 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 13. Oktober 2022 Trading-Update Quartal 3/2022

Audit

Die finanziellen Daten in dieser Pressemitteilung wurden nicht auditiert.

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

