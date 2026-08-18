DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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18.08.2026 16:30:00
Romania Restarts Coal Plant as Danube Drought Forces Nuclear Shutdown
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Der heimische Markt schloss den Handelstag knapp oberhalb der Nulllinie ab. Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.