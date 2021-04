Romande Energie will mit der Stadt Nyon CO2-Emissionen reduzieren

Ziel der Unternehmensgründung sei es, im Rahmen des Klimaplans "Nyon s'engage", CO2-Emissionen zu reduzieren, teilte Romande Energie am Montag mit.

So werde das neue Unternehmen mit dem Aufbau einer Infrastruktur beauftragt, die für die Erzeugung und Verteilung von Heizwärme aus erneuerbaren Quellen an bestehende und zukünftige Gebäude in Nyon erforderlich sei. Die Nutzung erneuerbarer Energien durch den Bau eines Wärmedienstverteilungssystems sei ein wichtiger Weg, um den im Juni 2020 von der Stadt Nyon in Übereinstimmung mit der Schweizer Energiestrategie 2050 ausgearbeiteten Klimaplan umzusetzen, heisst es weiter.

Die Romande Energie-Aktie notiert am Montag an der SWX zeitweise 1,56 Prozent im Plus bei 1'300 US-Dollar.

jl/cf

Morges (awp)