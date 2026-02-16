Romande Energie rechnet neu für 2025 mit einer Ergebnissteigerung

Morges (awp) - Romande Energie rechnet für das Geschäftsjahr 2025 neu mit einer Steigerung der operativen Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist mehr als bisher prognostiziert. Das Geschäft habe sich in der zweiten Jahreshälfte besser als erwartet entwickelt, teilte das Westschweizer Energieunternehmen am Montag mit.

Auf Stufe EBITDA rechnet die Gruppe neu mit einem bereinigten Ergebnis im Bereich von 145 bis 155 Millionen Franken und beim bereinigten EBIT im Bereich von 43 bis 48 Millionen.

Bis dato ging das Management davon aus, dass die um nicht-operative Faktoren bereinigten Zahlen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres zu liegen kommen werden. 2024 war ein bereinigter EBITDA in Höhe von 121 Millionen Franken und ein entsprechender EBIT von 23 Millionen erzielt worden.

Effizienz und Leistungssteigerung

Zum guten Geschäftsgang im zweiten Halbjahr hätten Effizienzmassnahmen und die Steigerung der Betriebsleistung wesentlich beigetragen, heisst es. Darüber hinaus habe man von einer gestiegenen Energieproduktion aus Wasserkraft und einem günstigeren Umfeld in der Energiebeschaffung profitiert. Mehr Energie lieferte etwa das Pumpspeicherkraftwerk Forces Motrices Hongrin-Léman.

Die definitiven Jahreszahlen werden am 31. März veröffentlicht. Diese enthalten dann auch den Beitrag der Alpiq-Gruppe, an der Romande Energie indirekt über die EOS Holding beteiligt ist. Zudem sollen die strategischen Prioritäten für die kommenden fünf Jahre erläutert und das Strategiepapier "Vision 2040" vorgestellt werden.

