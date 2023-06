Romande Energie-Aktie: Romande Energie nimmt Aktiensplit vor

Der im Mai von der Generalversammlung abgesegnete Aktiensplit im Verhältnis 1:25 wird mit Beginn des Handels an der SIX Swiss Exchange am 28. Juni 2023 wirksam.

Damit setzt sich das Grundkapital neu aus 28,5 Millionen Aktien zusammen, wie Romande Energie am Montagabend mitteilte. Die neue ISIN laute CH1263676327 und das neue Tickersymbol "REHN".

