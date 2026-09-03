|Langfristausblick bestätigt
|
03.09.2026 15:43:00
Romande Energie-Aktie legt zu: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
Romande Energie hat den Umsatz und den Gewinn im ersten Halbjahr 2026 deutlich gesteigert.
Der Umsatz stieg im ersten Semester im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 407 Millionen Franken. Alle Geschäftsbereiche hätten mit einer "starken Dynamik" zum Wachstum beigetragen, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag.
Das Betriebsergebnis EBIT mehr als verdoppelte sich auf 46 Millionen von 22 Millionen im Vorjahr. Damit wurden die Schätzungen von Analysten, was das operative Ergebnis angeht, weit übertroffen. Als Gründe für die markant positive Bewegung nannte Romande Energie günstigere Rahmenbedingungen in der Strombranche, aber auch Effizienz- und Umstrukturierungsmassnahmen sowie eine verbesserte Produktions- und Nachfrageprognose wie auch tiefere Kosten für Ausgleichsstrom. Die EBITDA-Marge stieg damit auf 24 Prozent von 18 Prozent.
Alpiq-Beteiligung drückt Ergebnis
Derweil belief sich der Beitrag von Alpiq und EOS zum Ergebnis auf lediglich 9 Millionen nach 23 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. Romande Energie hält knapp 30 Prozent an der EOS Holding, die wiederum ein Drittel an Alpiq hält.
Unter dem Strich verdiente die Westschweizer Gesellschaft somit 47 Millionen (+19%). Analysten hatten im Schnitt mit 50 Millionen gerechnet.
Langfristausblick bestätigt
Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf hiess es, das Ertragsprofil von Romande Energie kehre - nach mehreren Jahren, die von Volatilität an den Energiemärkten und weitreichenden regulatorischen Entwicklungen geprägt gewesen seien - allmählich auf das Niveau zurück, das es in der Vergangenheit erreicht hatte. Die starken Ergebnisse in den ersten sechs Monaten 2026 würden darauf hindeuten, dass die Geschäftsentwicklung weiterhin "intakt" sei.
Das Ziel eines bereinigten EBITDA von 170 bis 190 Millionen bis 2030 bekräftigte das Unternehmen. Für das laufende Jahr gab es jedoch weiterhin keinen konkreten Ausblick. Angesichts der geopolitischen Unsicherheiten und der raschen Veränderungen im regulatorischen Rahmen will sich Romande Energie auf die Mittel- bis lange Frist konzentrieren, wie es bereits im März geheissen hatte.
Es sei üblich, dass sich die Gruppe wegen saisonaler Faktoren im zweiten Halbjahr schwächer entwickelt, schrieb die Westschweizer Gesellschaft weiter. Romande Energie blicke dennoch zuversichtlich auf das zweite Halbjahr, bleibe aber abhängig von wetterbedingten, geopolitischen oder makroökonomischen Auswirkungen auf die Energiemärkte.An der SIX steigt die Romande Energie-Aktie zeitweise 3,13 Prozent auf 49,40 Franken.
ys/cg
Morges (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.