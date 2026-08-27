Romande Energie Aktie 126367632 / CH1263676327
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Stromtarife
|
27.08.2026 11:54:36
Romande Energie-Aktie in Rot: Preissenkung für die Mehrheit der Kunden angekündigt
Die Stromtarife von Romande Energie sinken 2027 für die grosse Mehrheit der Kunden.
Grund dafür sind gesunkene Beschaffungskosten und stabile Netzentgelte, wie der Westschweizer Energieversorger am Donnerstag mitteilte. Für 8 Prozent bleiben die Tarife unverändert, während sie für 3 Prozent steigen.
Romande Energie passt gleichzeitig die Vergütung für Solarstrom an. Ab 2027 wird die Einspeisevergütung für Anlagen bis 150 kWp auf einen Viertelstunden-Tarif umgestellt. Die Vergütung orientiere sich damit stärker an den aktuellen Marktpreisen. Ein Mindestvergütungsniveau bleibe über einen Ausgleichsmechanismus gewährleistet.
Das Ziel bestehe heute nicht mehr allein darin, möglichst viel Solarenergie zu produzieren, sondern den Verbrauch stärker an die Produktion anzupassen. Also Energie dann zu verbrauchen, wenn sie verfügbar sei oder dem Schweizer Stromsystem den grössten Nutzen bringe.
Der Energieversorger setzt zudem seine Investitionen in das Stromnetz fort. Der Ausbau soll die Integration der zunehmenden Photovoltaikproduktion ermöglichen. Rund 80 Prozent der Smart Meter sind laut Romande Energie bereits installiert.
Die Papiere von Romande Energie bewegen sich im Schweizer Handel zeitweise 1,44 Prozent nach unten auf 48 Franken.
ra/rw
Morges (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Romande Energie am 27.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.