Romande Energie-Aktie in Rot: Energieversorger baut neuen Windpark in Frankreich

Die Anlage Les Muids im Département Haute-Marne soll im Sommer 2027 in Betrieb gehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Windpark umfasst drei Windräder mit einer Gesamtleistung von 10 Megawatt. Erwartet wird eine jährliche Stromproduktion von knapp 19 Gigawattstunden. Dies entspricht laut Romande Energie dem durchschnittlichen Verbrauch von mehr als 4500 Haushalten.

Mit Les Muids wird Romande Energie insgesamt sieben Windparks in Frankreich und der Schweiz besitzen. In Frankreich ist der Konzern seit 2013 aktiv und verfügt dort über Anlagen in den Bereichen Wind-, Wasser- und Solarenergie. Bis 2040 will Romande Energie ein Stromproduktionsportfolio von insgesamt 5 Terawattstunden verwalten.

An der SIX notiert die Romande Energie-Aktie zeitweise 0,42 Prozent tiefer bei 47,70 Franken.

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Morges (awp)