Rolls-Royce sichert sich Kredite - Aktie legt zu

Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce zieht wegen der Unsicherheiten und des Einbruchs im Luftverkehr infolge der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für 2020 zurück.

Zudem werde die ursprünglich geplante Schluss-Dividende für 2019 in Höhe von 7,1 Pence je Anteilsschein ausgesetzt, teilte Rolls-Royce am Montag in London mit. Ausserdem hat sich der Konzern eine zusätzliche Kreditlinie gesichert. Um seine Kosten weiter zu senken, will der Konzern die Investitionen zurückfahren.

Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten sehr gut an. Die Rolls-Royce-Aktie legte phasenweise um über 16 Prozent zu und lag am späten Vormittag in London noch immer mit rund 15 Prozent im Plus bei 290,50 Pence. Im laufenden Jahr haben die Papiere infolge der Marktturbulenzen und der grossen Probleme für die Luftfahrtbranche jedoch fast 60 Prozent an Wert eingebüsst.

Grossraumflugzeuge im zivilen Luftverkehr hätten im März rund 50 Prozent weniger Flugstunden absolviert als ein Jahr zuvor, hiess es. Im April und darüber hinaus dürften sie noch stärker sinken. Der Konzern bereitet sich daher auf rückläufige Auslieferungen seiner Triebwerke vor. Die Flotten zahlreicher Airlines stünden mittlerweile am Boden. Rolls-Royce-Kunden sähen sich mit grossen Herausforderungen für ihr Geschäft konfrontiert, hiess es.

Die Briten sind nur noch bei Antrieben für Grossraumjets für die Langstrecke im Geschäft. Den Bau von Triebwerken für Mittelstreckenjets wie Airbus A320neo und Boeing 737 Max haben sie vorerst Rivalen wie der United-Technologies-Tochter Pratt & Whitney, der deutschen MTU sowie General Electric und Safran überlassen.

Konzernchef Warren East zufolge ergreift Rolls-Royce eine Reihe von Massnahmen, um die operative und finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in der Krise zu stärken. So habe der Konzern im März eine Kreditlinie über 2,5 Milliarden britische Pfund (rund 2,84 Milliarden Euro) gezogen. Der Brutto-Barmittelbestand liege damit insgesamt bei 5,2 Milliarden Pfund. Zudem hat sich Rolls-Royce nach eigenen Angaben eine neue Kreditlinie in Höhe von 1,5 Milliarden Pfund gesichert, durch die die Liquidität auf 6,7 Milliarden Pfund steigen soll.

Der Ausbruch von Covid-19 beeinträchtige die Länder, in denen Rolls-Royce tätig sei, teilte das Unternehmen weiter mit. Wo es nötig sei, habe der Konzern Gebäude und Einrichtungen daher vorübergehend geschlossen. Das operative Geschäft will er aber aufrecht erhalten. So habe Rolls-Royce das Jahr 2019 mit einer soliden Liquidität abgeschlossen. Der laufende Konzernumbau habe bereits Früchte getragen.

Um die Ausgaben weiter zu reduzieren, will Rolls-Royce die Investitionen zurückfahren. Dies soll den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr um 750 Millionen Euro anheben. Der Konzern will ausserdem alle nicht notwendigen Dienstreisen streichen, Neueinstellungen verschieben und die weltweiten Lohnkosten 2020 um mindestens 10 Prozent reduzieren. Die Gehälter für Führungskräfte sollen für den Rest des Jahres um 20 Prozent gekürzt, die Boni für Vorstands- und Finanzchef sollen verschoben werden.

Da Rolls-Royce rund 55 Prozent seines Umsatzes mit der zivilen Luftfahrt mache, seien Investoren zunehmend besorgt wegen des weltweiten Reiserückgangs und der Masse der am Boden stehenden Flugzeuge bei den Airlines, befand die US-Bank JPMorgan. Sowohl der Verkauf neuer Triebwerke als auch die Bezahlung der Antriebe nach Flugstunden werde stark getroffen, schrieben die Experten.

Das Analysehaus Jefferies glaubt derweil daran, dass Rolls-Royce den aufziehenden Sturm mit den jetzt verkündeten Massnahmen überstehen kann. Es gebe eine Menge Liquidität, und es seien keine besorgniserregenden Entwicklungen erkennbar, urteilte Analyst Sandy Morris. Zwar könnte die Kreditwürdigkeit des Konzerns herabgestuft werden, doch dies könnte ohnehin der gesamten zivilen Luftfahrt- und Airline-Branche drohen.

Mit Blick auf die technischen Probleme mit dem "Dreamliner"-Triebwerk Trent 1000, dessen Triebwerksschaufeln sich vorzeitig abnutzten, gab Rolls-Royce Fortschritte bekannt. Die Zahl der deshalb am Boden stehenden Boeing-Flugzeuge des Typs sei bis Ende März gesunken. Bis zum Ende des zweiten Quartals soll die Zahl weiter zurückgehen, hiess es. Allerdings dürfte das Triebwerk Rolls-Royce noch länger beschäftigen. Die neuen Schaufelblätter für die Hochdruckturbine sollen erst Mitte 2021 bereit zum Einbau sein, hiess es.

Rolls-Royce leidet momentan darunter, dass die weltgrössten Flugzeugbauer Boeing und Airbus ihre Produktion im Zuge der Corona-Krise heruntergefahren haben. Beide sind Kunden der Briten. Erst am Montag hatte der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing mitgeteilt, dass die Arbeit in seinen Werken in der Region Puget Sound und Moses Lake im US-Bundesstaat Washington wegen der Virus-Folgen weiterhin ruhen. Eigentlich hätten diese Boeing-Werke an diesem Dienstag wieder geöffnet werden sollen, nachdem der Konzern sie vor gut zwei Wochen vorläufig geschlossen hatte. In der Puget-Sound-Region beschäftigt der Konzern knapp die Hälfte seiner Mitarbeiter.

Der Boeing-Rivale Airbus hatte bereits im März einen Grossteil seiner Produktion in Spanien und Frankreich wegen Verschärfungen der Massnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie vorläufig ausgesetzt. In Spanien hält der weitgehende Stopp weiterhin an. Auch die Tragflächenproduktion in Grossbritannien und Deutschland hat der Konzern zurückgefahren. Beschäftigte in Frankreich und Deutschland sollen nun länger Urlaub nehmen.

Airbus hat bereits seine Geschäftsprognosen für das laufende Jahr gestrichen und will die für 2019 geplante Dividende nicht zahlen. Konkurrent Boeing, der durch das seit über einem Jahr geltende Flugverbot für seinen Mittelstreckenjet 737 Max mit dem Rücken zur Wand stand, hat seine Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe weiterhin ausgesetzt.

/eas/stw/mis

LONDON (awp international)